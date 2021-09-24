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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Salgın destekleri 2.3 milyarı aştı

Salgın destekleri 2.3 milyarı aştı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olanlara desteklerin sürdüğünü belirtti. "Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha biner lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık" bilgisini veren Yanık, destek alınabilmesi için başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlattı. Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yaptık. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye biner lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldı" dedi. Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile yaklaşık 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" ifadelerini kullandı. ANKARA

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Salgın destekleri 2.3 milyarı aştı
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