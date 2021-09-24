Salgın destekleri 2.3 milyarı aştı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Salgın Sosyal Destek Programı
Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olanlara desteklerin sürdüğünü belirtti. "Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha biner lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık" bilgisini veren Yanık, destek alınabilmesi için başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlattı. Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3
kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yaptık. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem
' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye biner lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldı" dedi. Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1
, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı
ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile yaklaşık 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" ifadelerini kullandı. ANKARA