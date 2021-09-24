Ülker Doğu Avrupa’yı radara aldı

GODIVA, DeMet's, United Biscuits
ve Ülker
markalarının toplandığı Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
, yeni yatırım ve satın alma için bütçelerinin olduğunu ve yatırım kolladıklarını söyledi. Beş yılda Türkiye
yatırımlarının 3.9 milyar TL olduğunu anlatan Ülker, "2018'den bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 4.3 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi yerine getirdik" diye konuştu. Ülker CEO'su Mete Buyurgan
ile birlikte basınla sohbet toplantısı düzenleyen Murat Ülker, Yıldız Holding
'in ana işiyle ilgili olmayan şirketleri sattığını anlatarak, "3-4 yılda farklı ülkelerde 22 tane fabrika sattık. Geriye 58 tane kaldı. Fabrikalar da devam ediyor markalar da…" dedi.
FABRİKALAR YETMİYOR
2022'de yeni satın alma yapıp yapmayacaklarına ilişkin olarak da Ülker, şunları söyledi: "Bütçemiz var. Ama bu fırsattır. Mesela Godiva'da da bana 'niye aldın' diye sormuştunuz. Satılıyordu, ondan aldık. Mısır, Arabistan'da kapasite problemimiz var. Yeteri kadar mal yapıp veremiyoruz. O fabrikalar yetmiyor. Ya gidip fabrika alacağız ya makine alıp ilave edeceğiz, bir yolunu bulup büyümemiz lazım. Hep bu fırsatlar var. Bunlar için bir bütçe yapıyoruz ama bunun haricinde bir de finansal bütçemiz var." Ülker CEO'su Mete Buyurgan da Doğu Avrupa
'nın radarlarında olduğunu söyledi.
ZAM OLDUĞUNDA SATIŞ DÜŞÜYOR
SON dönemde zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışları gündemden düşmüyor. Murat Ülker, kendi markalı ürünlerinde fiyat esnekliği olmadığını, fiyat arttığında da kuruş kuruş satıldığı için yüksek zam yapmadıklarını söyledi. Ülker, "Siz 1 liralık malı 110 kuruş yapamıyorsunuz. 1.25 yapıyorsunuz. Adam yüzde 25 zam diyor, satışlar anında yarıya düşüyor" dedi. Ülker CEO'su Buyurgan da, kuraklığın gıda fiyatlarını artırdığını, kâğıt, plastik ham maddelerinde ve konteyner fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Bunlar fiyata ciddi etki ediyor" diye konuştu.
11 MİLYAR TL'LIK SATIŞ HEDEFİ
ÜLKER
CEO Buyurgan, direkt 9.145 çalışanlarının olduğunu, Ülker'in toplam net satışlarının yüzde 61'inin Türkiye'den, yüzde 39'unun ise yurtdışı operasyonları ve ihracattan geldiğini belirterek, şunları anlattı: "Türkiye'deki ve yurtdışındaki operasyonlarımızın kârlılığı neredeyse eşit. 2021'i de 11 milyar TL'lik bir ciro ile kapatmayı planlıyoruz. Kalan üç ayda da hedefimiz tutacak görünüyor. Ülker Bisküvi olarak yılı yaklaşık 260 milyon dolar ihracatla kapatacağız. Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika, Irak ve Orta Asya bölgeleri olmakla beraber 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika 40-45 milyon dolar civarında." 2015- 2021 arasında fabrikalara 377 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen Buyurgan, "Biz en önemli tedarikçimizi satın almış olduk."