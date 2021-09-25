Abu Dabi fonları milyarlarca dolar yatırım için Türkiye’de

Birleşik Arap Emirlikleri
'nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye
'de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor. Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinde esen ılımlı rüzgârlar ekonomik alanda da hissediliyor. Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi
Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.
TÜRKİYE BÜYÜK FIRSAT
Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu. Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir. Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor. Türkiye'ye şu ana kadar en büyük BAE yatırımı 2019'da Emirates NDB'nin Denizbank'ı Rus Sberbank'tan 2.7 milyar dolara satın almasıyla yapılmıştı. Bu ayın başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.