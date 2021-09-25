Karavan turizmine vergi desteği yolda

AK Parti tarafından hazırlanan vergi sistemini basitleştirip vatandaşın hayatını kolaylaştıracak paketin yeni detayları ortaya çıktı. Pandemi ile birlikte oldukça popüler hale gelen karavan
turizminin teşviki için vergi indirimi, internet üzerinden ders vermek dahil çeşitli yollarla para kazananların yüzde 15 vergilendirilmesi gündemde. Kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması planlanan pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
VATANDAŞIN HAYATI KOLAYLAŞACAK:
Vergi ödemelerinde bürokrasi sadeleştirilecek ve azaltılacak. Böylece vatandaşın hayatı kolaylaştırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek.
VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLALE CEZA:
Bu sistem içinde devlet yazılımlar için özel sektörden hizmet alımı yapacak. Hizmet alımı yapılırken vergi mahremiyetinin korunmasına dönük önlemler alınacak. Mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.
KARAVAN TURİZMİNE İNDİRİM:
Karavan turizminin daha da yaygınlaştırılıp ekonomiye katkı sağlaması için düzenleme yapılacak. Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. Üst model araçlara yüksek vergiler ödeniyor. Bunlar karavana dönüştürülürse vergiler de düşecek.
İNTERNETE YÜZDE 15 VERGİ:
Youtuber'lar başta olmak üzere internet üzerinde ders vererek ya da başka yöntemlerle gelir elde eden herkes yüzde 15'lik vergi ödeyecek. Sadece Google
yıllık 2-3 milyar lira bu kişilere reklamlar için para ödüyor.
YURTDIŞINA KOLAYLIK:
Yurtdışında yaşayan vatandaşların vergi işlemlerinde kendisine verilmesi gereken belgelerin bakanlık bakanlık dolaşıp aylarca beklemesine gerek kalmayacak. Vergi daireleri bilgileri direkt ilgili konsolosluğa gönderecek.
ÖZ SERMAYE TEŞVİKİ:
Sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemelerle öz sermayesini artıranlara vergi teşvikleri verilecek.
AMORTİSMAN VE TAŞINMAZLAR:
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi
mükellefleri ile kurumlar vergisi
mükellefleri yeniden değerleme yapmasının yolu açılıyor.