Vergi sistemi basitleşiyor, vatandaşın hayatı kolaylaşacak





İNTERNETE YÜZDE 15 VERGİ:

Youtuber'lar başta olmak üzere internet üzerinde ders vererek ya da başka yöntemler ile gelir elde eden herkes yüzde 15'lik vergi ödeyecek. Sadece Google yıllık 2-3 milyar lira bu kişilere reklamlar için para ödüyor. Youtube ve diğer mecralar dikkate alındığında rakamlar çok ciddi boyutlara ulaşıyor.