Ziraat, Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaptı

Ziraat Bankası
ve Ankara Üniversitesi
arasında, finans sektörüne yön veren insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla önemli bir işbirliğine imza atıldı. Bu kapsamda, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'ndaki eğitim içeriği Ankara Üniversitesi'nin katkılarıyla revize edilecek, finans alanında yeni araştırmalarla hem öğrencilere hem de Ziraat Bankası'nda göreve başlayacak çalışanlara eğitim verilecek.
İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar
"Bu işbirliği ile 100 yıla yaklaşan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu geleneği, Uluslararası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, daha da güçlenecek" dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar
ise "Ülkemizin biri finans diğeri eğitim alanındaki İki köklü kuruluşunun yaptığı bu güçlü işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.