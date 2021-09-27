Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, ’Tüm gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürülmeli’

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, gıda enflasyonuun dünya genelinde birçok ülkeyi yakından ilgilendiren en önemli ekonomik sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, " Ülkemizde ağustos ayı itibariyle yüzde 29 seviyesinde bulunan gıda enflasyonu en yüksek ana harcama grubu durumunda. Üstelik fiyatı en çok artan 20 üründen 15'i tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor" dedi.

Özdemir, "Düşük gelirli kesim ise gelirlerinin çok daha fazlasını gıdaya harcadığından, gıda enflasyonundaki artıştan daha fazla etkileniyor. Bu nedenle, gıda enflasyonu ekonomik bir sorun olmanın ötesinde, sosyal bir problemdir. Devletimiz ise bu tabloyu tersine çevirmek için çeşitli ürünlerin ithalatında geçici olarak gümrük vergisinin sıfırlanması, vergi indirimleri, fiyat denetimlerinin artırılması gibi yöntemlerle mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

'TÜKETİCİLER LEHİNE DEVLETİMİZİN FEDAKARLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR'

Başkan Özdemir, "Bu sürece katkı sağlayacağını düşündüğüm bir diğer yöntem ise tüm tarım ve gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1 düzeyine indirilmesidir. Gıda enflasyonu arzu edilen seviyelere düşene kadar bu yönteme başvurulabilir. Gıda enflasyonu, enflasyon sepetinin yaklaşık üçte birini oluşturduğundan, TÜFE'nin düşmesini de sağlayacaktır. Devletimizin vergi gelirlerinden geçici olarak tüketiciler lehine yapacağı böyle bir fedakârlığın, tüketicilerin yaşamakta olduğu mağduriyetin giderilmesine önemli katkı sağlayacağı kanısındayım. Bu şekilde Devletimiz enflasyon ile mücadelede tüm imkanlarını kullandığını ve kullanmakta kararlı olduğunu çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır" dedi.

"Yüzde 7'lik indirim etiket fiyatlarında düşüş oluşturacağı gibi, başta düşük gelirli kesimin alım gücünü artıracak ve içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya daha kolay erişime imkân verecektir" diye konuşan Özdemir, "Diğer yandan gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alımda yüzde 1, perakende satışta yüzde 8 KDV oranı uygulanmaktadır. KDV indirimi ile bu makas eşitleneceğinden, özellikle perakende ile iştigal eden küçük esnaf için de bir soluk olacaktır. Ayrıca gıda ürünlerine olan talebi arttıracağından ticareti de canlandıracaktır. Dolayısıyla daha fazla zaman kaybetmeden alınacak böylesi bir karar, üreticiden nihai tüketiciye kadar herkes için bir destek mekanizması görevi görecektir" şeklinde konuştu.

'EKONOMİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN FAYDALI BİR KARAR OLUR'



KDV indirim kararının hem psikolojik hem de ekonomik açıdan faydalı olacağını belirten Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Üstelik geçici olarak başlatılacak bu indirim kararı arzu edilen sonuçları verdiği taktirde kalıcı hale getirilerek bir sosyal devlet politikası haline dönüştürülebileceği kanaatindeyim. Hükümetimizden beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi önerilerimizi değerlendirmesidir. İstişare ortamını güçlendirerek sürdürdüğümüz sürece bu sıkıntıları aşacağımızı ve enflasyon oranlarında belirlenen hedeflere ulaşmada mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum" dedi.