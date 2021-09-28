Axa Sigorta’ya İş’te Eşit Kadın Sertifikası

İŞ hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi
ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası yeterli puan aldıklarında İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar. Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uyumu
, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş'te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri. Axa Sigorta
800'ü aşkın çalışanı ve 2500'den fazla acentesi ile araç, konut, sağlık, emeklilik/hayat ve ticari/ kurumsal sigorta ürünleri sunuyor. Sundukları ürün ve hizmetlerle, müşterilerinin yalnızca can ve mal varlıklarını değil, aynı zamanda sevdiklerini ve geleceklerini olası risklere karşı koruma altına alıyor. Son olarak, Axa Sigorta, Genel Müdürlük ve 9 Bölge Ofisi'nde Intertek tarafından gerçekleştirililen denetimleri başarı ile tamamlayarak İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazandı.