Yenilenebilirde dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inci sıradayız

MAKRO
stratejilerin tartışılıp sektöre yön vermesini hedefleyen ICCI 2021 Konferansı, enerji platformu ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği
tarafından dijital olarak gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in de konuşmacı olarak katıldığı konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi Başkanı Ziya Altunyaldız
, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle
ve Türkiye
Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın
da katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını belirterek, "Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık" ifadelerini kullandı. Dönmez, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 98 bin 493 megavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin oranının ise yüzde 53'e ulaştığını kaydetti. Türkiye'nin 2002'de 19 megavat olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aştığına dikkati çeken Dönmez, güneş enerjisi kapasitesinin ise 7 bin 435 megavata ulaştığını söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması için yapılan çalışmalara büyük önem verdiğini vurgulayan Dönmez, yoğun enerji tüketen tesislerde maliyetlerin azaltılabilmesi için sanayicilere kojenerasyon yatırımı yapmaları çağrısında bulundu.
ELEKTRİKLİ ARACA DÜZENLEME
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı. Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımının esas olacağını belirterek, "Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkân veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır" diye konuştu.