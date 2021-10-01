Alışverişin süper uygulaması Getir dönüşüme hazırlanıyor

GETİR'İN finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin CEO'su bankacılık ve ödeme sistemleri sektörünün deneyimli ismi Yiğit Çağlayan
olacak. Son olarak Mastercard
'ın Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürlüğünü yürüten Yiğit Çağlayan, Getir'in finansal servisler konusunda stratejisini oluşturmasına ve yenilikçi çözümler sunmasına liderlik edecek. Çağlayan, Getir kullanıcılarının finansal araçlara daha kolay erişiminin sağlanması konusunda Getir'in stratejisini belirleyip hayata geçirilmesine liderlik edecek. Daha önce HSBC Türkiye
ve İngiltere
genel merkezlerinde bireysel bankacılık alanında 15 yıl çalışan Çağlayan, ardından Mastercard'da 10 yıl boyunca satış ve dijital ürünler konusunda görev aldı. Son olarak Mastercard'ın Türkiye ve Orta Asya ülkeleri genel müdürlüğünü üstlenen Çağlayan, Mastercard'ı sorumlu olduğu ülkelerde liderliğe taşırken Masterpass
gibi dijital ürünleri Türkiye'de kurarak diğer ülkelere ihraç etti. Getir küresel operasyon yatırımlarına devam ederken sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyor.