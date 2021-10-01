Başkan Erdoğan'dan 4 önemli ekonomi mesajı: "Kararlıyız" diyerek duyurdu

TÜRKİYE GÜÇLÜ KALMAYI BAŞARAN NADİR ÜLKELERDEN

Türkiye bu zorlu dönemde güçlü kalmayı başaran hatta gücünü artıran az sayıdaki ülkelerden biridir. Sağlık alanında vatandaşlarımı için gereken her hizmet gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulmuştur.

Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere destek verdik. Bundan sonra da ihtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya, gereken destekleri sağlamaya devam edeceğiz.