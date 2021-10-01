Başkan Erdoğan'dan 4 önemli ekonomi mesajı: "Kararlıyız" diyerek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılış programında konuştu. Başkan Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Makroekonomik ve yapısal düzenlemelerle enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
MERKEZ BANKASI REZERVİ 122 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Ekonominin sorumluluğu bize ait. Satın alma paritesine göre dünyada 11. sıraya yükselmiş; yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda büyümede rekorlar kırmış bir Türkiye görüyoruz. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık.
Arz talep dengesinin bozulduğu, enflasyon tehdidinin küresel çapta arttığı belirsizliklerin çoğaldığı bir dönemdeyiz. IMG, dünya bankası ciddi bir yönetim krizi içinde.
TÜRKİYE GÜÇLÜ KALMAYI BAŞARAN NADİR ÜLKELERDEN
Türkiye bu zorlu dönemde güçlü kalmayı başaran hatta gücünü artıran az sayıdaki ülkelerden biridir. Sağlık alanında vatandaşlarımı için gereken her hizmet gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulmuştur.
Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere destek verdik. Bundan sonra da ihtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya, gereken destekleri sağlamaya devam edeceğiz.
BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 9 OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ
2021 yılını inşallah yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında, salgın öncesi döneme göre istihdamını artıran sayılı devletlerden biridir. 2021 yılı için belirlediğimiz 211 milyar dolarlık ihracat hedefimizin çok üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. İhracatımızın, ithalatamızı karşılama oranı da oldukça iyi bir noktaya geldi.
Organize sanayi bölgelerinin sayısı geçtiğimiz yıl tamamlanan 14 yerle birlikte 325'e çıktı.
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"FİYATLARI KEYFİYETLERİNE GÖRE BELİRLEYENLERİN ÜZERİNE DE KARARLILIKLA GİDECEĞİZ"
Enflasyon sorununu gözardı etmiyoruz. Türkiye enflasyon ile ilk defa karşılaşan bir ülke değil. Makroekonomik ve yapısal düzenlemelerle enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.
Gıda tarafında gerek kuraklık, gerek girdi maliyetlerin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş fiyatlara karşı erken uyarı sistemidir. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan, fiyatları keyfiyetlerine göre belirleyenlerin üzerine de kararlılıkla gideceğiz.
Nakit rezervimizi güçlü tutma politikamızı sürdüreceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam gücümüz içindeki oranını artıracağız. Binaların tamamının enerji kimlik belgesine sahip olmasını sağlayacağız. Afetler konusunda artık risk yönetimi aşamasına geçtik.Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır