İhracat için ayak izini sıfırlamak şart oldu

TÜRKİYE, yeşil sanayide başarı hikâyesi yazmaya hazırlanırken, 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Ankara
'daki sanayi işletmeleri yeşil dönüşüm için kampa girdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
, son dönemde ivme kazanan ihracatın sürdürülebilirliği açısından yeşil mutabakata uyumun kritik önem taşıdığını belirterek, "Sınırda karbon uygulamaları sanayinin önünde bir engel gibi gözükse de, sürece hızlı bir adaptasyonla yeni fırsatlar olarak bakmak da mümkün" dedi. Özdebir, karbon ayak izini nötrlemeyen sanayicinin yakın gelecekte AB ülkelerine ihracat yapabilmek için ağır karbon vergileri ödemek zorunda kalacağını söyledi. Ankaralı 150 sanayici Antalya
'da Yeşil Mutabakatı anlamak için iki gün süren toplantı yaptı. Bu toplantı için uçak, arabayla yapılan ulaşım, enerji tüketimi, kitap basımı gibi kalemler nedeniyle atmosfere 126 ton karbondioksit salındığı hesaplandı. Bunu sıfırlamak için Ankara'da 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camii'ne 200 bin dolarlık güneş paneli takılması kararı alındı.
5 MİLYAR CEZA GELİR
Nurettin Özdebir, "AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacını ortaya koyan Yeşil Mutabakat konusunda geç kalmadan harekete geçmemiz gerekiyor. Mutabakat sadece bir çevre stratejisi olarak algılanmamalı, bizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve dönüşümü olduğu unutulmamalı" diye konuştu. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ
, ihracatının yüzde 43 'ünü Avrupa
'ya yapan Türkiye'nin gerekli dönüşümü yapmadığı takdirde 4-5 milyar euroluk cezalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.