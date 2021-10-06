Devreden KDV yüküne ‘çek’ formülü

İŞ dünyasının uzun süredir beklediği KDV alacağı konusunda önemli bir adım daha atıldı. İş dünyası, Hazine
ve Maliye Bakanlığı
'na devreden tutarla birlikte 168 milyar liraya ulaşan KDV alacağı için nakit yerine "çek" formülünü önerdi. Antalya
'da düzenlenen Meslek Komiteleri toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir
, reel sektörün şu anda devletten 168 milyar lira KDV alacağı olduğunu hatırlatarak, Gelir İdaresi
'ne bir çözüm önerisi sunduklarını söyledi.
PARAYA EL SÜRÜLMEYECEK
Hazine'nin dengeleri açısından böyle bir paranın ödenebilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Özdebir, çözüm önerisini şu şekilde özetledi: "Ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) devreden KDV'lerinizi size (KDV alacaklısı) ödeyeyim ama çalıştığınız bankaya gideceksiniz, özel bir hesap açtıracaksınız ben o hesaba sizin KDV alacağınız kadar çek kesme hakkı tanıyacağım. Paraya kimse elini sürmüyor. Şartları... Bir, ben senin paranı ödediğime göre, indirilecek KDV'yi de sıfırlayacaksın. İki, yazdığın her çeki 3 ay vadeli yazacaksın. Bunun amacı, çarpan etkisiyle bu (çek), piyasada dolaşsın, daha fazla iş hacmi yaratsın. 168 milyar lira çok büyük bir rakam. Bu, piyasaya enjekte edildiği zaman ciddi bir genişleme yaratır. Gelir İdaresi yetkilileri de bu formülle 'verdiğimiz paranın yüzde 90'ınını geri toplarız dediler."