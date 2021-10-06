Giriş Tarihi: 6.10.2021

Yapılandırmada tarihi rekor 152.7 milyar TL

Haziranda yürürlüğe giren yeniden yapılandırma yasasından yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi