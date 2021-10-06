Yapılandırmada tarihi rekor 152.7 milyar TL

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamu alacaklarına yönelik yapılandırmada tarihi rekor kırıldı. Haziranda yürürlüğe giren yeniden yapılandırma yasasından yararlanmak için öngörülen süre 30 Eylül'de sona erdi. Vatandaşlar yapılandırma yasasına büyük ilgi gösterdi. Gelir İdaresi Başkanlığı
'ndan alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
İLK ÖDEME 1 KASIM'DA
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021
tarihi hafta sonu tatiline geldiği için 1 Kasım olarak belirlendi. İkinci taksit de 30 Kasım'a kadar ödenecek.
Cumhurbaşkanı
Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım pazartesi günü yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu
'na ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.
CEZADA % 25 İNDİRİM
Yetkililer, Cumhurbaşkanı Kararı
'yla başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığı uyarısında bulundu. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE
tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.