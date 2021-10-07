Kanal İstanbul ile Boğaz’ın riskleri azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada ve Türkiye
'de değişen iktisadi yönelimler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya koydukları bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul'a büyük önem verdiklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın güvenliği ile Asya ve Avrupa
arasında şu anda 710 milyar dolar olan ve sürekli büyüyen ticaret hacminden daha fazla pay almamızı sağlayacak yenilikçi bir projedir. Kanal İstanbul projemiz ile İstanbul Boğazı'nın bir alternatifini oluşturarak bu noktada bir tedbir almış oluyoruz. Böylece hem İstanbul Boğazı'ndaki riskleri azaltıyoruz hem de taşıma yollarımızı çeşitlendirmiş oluyoruz" dedi. Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması
'na ilk imza atan ülkelerden biri olarak, anlaşmayı ulusal katkı beyanı çerçevesinde Meclis'in onayına sunacaklarını bildirdi.
YERLİ VE MİLLİ VURGUSU
Karaismailoğlu, dijitalleşmenin, bugün tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatın her alanında dönüştürücü bir güce sahip olduğunu, Türkiye olarak, bu gelişmelere ayak uydurmak, yerli ve milli kapasiteyi geliştirmek için azami gayret gösterdiklerini söyledi. 2023'e kadar 5G'ye en yüksek oranda yerli ve milli ürünlerle giriş yapmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "5G'ye giden yolda ülkemizin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlarla cevap verebilmek amacıyla birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Uydu iletişim kapasitemizi artırmak amacıyla Türksat 5A
haberleşme uydumuzu da bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Türksat 5B uydusunu ise 2021 sonunda SpaceX Falcon 9
roketiyle fırlatmayı planlıyoruz. Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımızla tüm sektörlerde dijitalleşmeyi kolaylaştıracak bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını inşa etmeyi hedefliyoruz."
MUTLAKA HAYATA GEÇECEK
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
ise şurada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul'u ideolojik ve siyasi boş tartışmaların dışında, bölgenin, ülkenin, İstanbul'un güvenliği için ve bölgenin artan ticaretini karşılamak için alternatif bir su yolu projesi olarak görmek gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Proje mutlaka hayata geçirilecektir. Adım adım bunun çalışmaları sürmektedir. İnşallah kısa sürede yeni etaplarıyla projeye hız vermiş olacağız" dedi. Bugün yapılan çalışmaların, alt yapıya bir yılda gayri safi milli hasılanın yüzde biri kadar yatırım yapıldığında 5 yıl içinde milli gelirin 6.5'i kadar geriye katkı sağladığını gösterdiğini aktaran Yıldırım, "Ulaştırma veya haberleşme, her ikisi de para kazandıran yatırımlar değildir. Amacı da para kazandırmak değildir, ticareti geliştirmek, refahı arttırmak için bir araçtır" diye konuştu. Yıldırım, konvansiyonel yaşamdan dijital yaşama geçmekte geç kalınmaması gerektiğini vurguladı.
KENT ELECTRA TANITILACAK
Otokar, şuranın etkinlik parkında elektrikli otobüsü Kent Electra'yı tanıtacak. Başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkedeki milyonlarca yolcuya ulaşan Otokar'ın dinamik, zarif ve modern tasarımıyla dikkati çeken yeni elektrikli otobüsü daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlandı. Kent Electra, tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor.