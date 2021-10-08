5G ve AR ile uzaktan teknik destek

TÜRK Telekom
, Nokia iş birliğinde Ankara
'nın Aydınlıkevler
semtinde kurduğu 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği AR (Artırılmış Gerçeklik) destekli uzaktan bakım ve teknik destek ile bir internet müşterisine başarıyla çözüm sağladı. Bu kapsamda sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından VSight
Remote uzaktan bakım ve teknik destek platformu üzerinden AR destekli, gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, çok düşük gecikmeli destek sağlandı. Türk Telekom bu kapsamda yine bir ilki gerçekleştirerek, 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini AR teknolojisiyle hayata geçirdi.
TEKNİSYENE DESTEK
Denemede, gerçek zamanlı 5G ile AR teknolojileri bir araya getirildi. İnternet müşterisine servis veren erişim sistemlerinden evin içindeki modem bağlantısına kadar tüm kontroller ve müdahale işlemi akıllı gözlük ve AR destekli telefon kullanan saha teknisyeni tarafından gerçekleştirildi. Sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından AR Platformu üzerinden yapılan gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, çok düşük gecikmeli video konferans ve üç boyutlu dosya paylaşımı ile uzaktan destek verildi.
5G KULLANIM ALANLARI
5G ve AR teknolojilerinin bakım ve teknik destek alanlarında da kullanılması yönünde dijital ekosistemin gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
, "Nokia ile gerçekleştirdiğimiz uzaktan teknik destek servisi denemesinde yerli bir firma olan VSight şirketi tarafından geliştirilen VSight Remote
AR destekli uzaktan bakım ve teknik destek platformunu kullandık. Bu deneme ile 5G ile endüstride verimlilik alanındaki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak, saha operasyonlarımızın daha hızlı ve kolay yapıldığını aynı zamanda müşterilerimize yönelik hizmet ve destek süreçlerinin daha da iyileştirildiğini gösterdik" dedi.