Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan araç fiyatları açıklaması! ’Gerekirse mevzuat değişir’

"ARAÇ SATIŞLARIYLA İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR"



Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.



'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.

Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil.