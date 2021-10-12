Türkiye dünyanın ihracat merkezi olacak

TÜRKİYE Finans
Katılım Bankası ve Fast Company Türkiye
dergisi iş birliğiyle geçen yıldan bu yana devam eden "Üretime Dönüş" buluşmalarının beşincisi "Yeni Çağın İhracat Kodları" başlığı ile yapıldı. Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam
'ın yaptığı buluşmanın konukları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu
, Şölen Gıda CEO'su Elif Çoban
ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı ve Kileci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci oldu. "Yeni Çağın İhracat Kodları" oturumunda konuşma yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz. 10'ar milyar dolar ihracat yapacağımız 50 ülke bulsak veya 50 tane 10'ar milyar dolarlık ihracat yapan ilimiz olsa bunu başarabiliriz" dedi. Türkiye'nin en büyük 12. bankası olarak hedeflerinin 10'uncu en büyük banka olmak olduğunu kaydeden Akşam, Türkiye'nin dünyanın ihracat merkezi olacağına inandıklarını belirtti.