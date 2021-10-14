Giriş Tarihi: 14.10.2021

100 milyar dolarlık açık pozisyon kapandı OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Reel sektör Mart 2018’de 223.3 milyar dolar olan açık pozisyonunu, bu yılın temmuz sonunda 126.7 milyar dolara kadar düşürdü. Kısa vadede ise 57.6 milyar dolarla tarihin en yüksek fazlasına ulaştı