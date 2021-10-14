Merkez Bankası’na yeni başkan yardımcısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.