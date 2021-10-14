Yabancıya konut satışında çifte rekor

Yabancıya eylülde 6 bin 630 adet ile aylık bazda konut satış rekoru kırıldı. 9 ayda da 37 bin aşılarak zirveye ulaşıldı. Sektör temsilcileri bu yıl 50 bin hedefinin aşılacağını ve 10 milyarın üzerinde döviz girişi sağlanacağını söyledi. Döviz kurundaki artışı fırsata bilerek TL'ye dönen yatırımcının alımları, artan yabancı ilgisi ve önümüzdeki döneme ilişkin olumlu beklentiler, konut piyasasını hareketlendirdi. Türkiye
genelinde satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143'e çıktı. Aylık bazda son 13 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşılırken, aynı zamanda en yüksek eylül ayı satış rakamı yakalandı. İpotekli satışlar da 29 bin 759 adetle son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
İRANLILAR ZİRVEDE
9 ayda en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılar'a yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar
, 2 bin 89 ile Afganistanlılar takip etti.