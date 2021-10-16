Bütçede aslan payı eğitim ve sağlığın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, önümüzdeki yıl bütçe açığının GSYİH'ye oranını yüzde 3.5 olarak öngördüklerini belirterek, "2022
yılı bütçesi yeşil kalkınma devrimi
gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacak" dedi. Gelecek yıl bütçe giderleri 1.7 trilyon lira, bütçe gelirleri 1.4 trilyon lira, bütçe açığı da 278.3 milyar lira öngörüldü.
PAZARTESİ MECLİS'E GELİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Külliye'de 2022 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oktay, bütçe teklifinin Meclis'e sunulmaya hazır durumda olduğunu belirterek, AK Parti
hükümetleri döneminde elde edilen tüm kazanımlar için bütçelerin etkili birer araç olarak kullanıldığını söyledi.
MİLLİ HEDEFLER ODAKTA
Bütçenin, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak nitelikte olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti: "Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi, yapay zekâ ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir."
SAĞLIĞA 304.6 MİLYAR LİRA
Fuat Oktay, 2022 bütçesinin yüzde 15.6'sını, yani aslan payını eğitime ayırdıklarını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı
'nın yatırım bütçesinin yüzde 35 artışla 15.2 milyar liraya yükseltildiğini belirten Oktay, yükseköğrenimin de dahil edilmesiyle eğitim bütçesini yüzde 29.4 artırarak 273.5 milyar liraya yükseltmiş olacaklarını ifade etti. Sağlık altyapısına ve insan kaynağına yapılan yatırımların karşılığını pandemi döneminde almış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Oktay, sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 304.6 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Fuat Oktay sosyal harcamalar için ayırdıkları kaynak miktarını 104.2 milyar liraya çıkardıklarını, bu tutarın 2022 yılı bütçesinin yüzde 6'sı olduğunu ifade etti.
TARIMA 57.6 MİLYAR TL
BÜTÇEDEN, tarıma 57.6 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren Oktay, bu kapsamda tarımsal destek programları için 25.8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16.3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15.5 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı. Fuat Oktay, tarımsal sulama yatırımı ödeneğini de yüzde 39 artışla 12.5 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti.
REEL SEKTÖRE DESTEK SÜRÜYOR
REEL sektör desteklerine, 2022 yılında da devam ettiklerinin altını çizen Oktay, "Reel kesim destekleri için bütçemizden 68.9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5.2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2.9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1.8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz" diye konuştu.
SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
SAVUNMA sanayiindeki dışa bağımlılığı büyük oranda azalttıklarını ifade eden Oktay, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, yüzde 29.6 artışla 181 milyar liraya yükseltildi. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak kaynak yüzde 39 artışla 31.3 milyar olarak öngörüldü" şeklinde konuştu.
KADINLAR GÜÇLENDİRİLECEK
OKTAY, bir önceki yıla göre önemli düzeyde ödenek artışı meydana gelen programlara ilişkin de şunları kaydetti: "Kadının Güçlenmesi Programı'nın ödeneğini iki kattan fazla arttırarak 943 milyon liraya yükselttik. Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı ödeneğini bir önceki yıla göre yüzde 37 artırarak 20.9 milyar liraya çıkardık. Ormanların ve Doğanın Korunması Programı ödeneklerini yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya çıkardık."