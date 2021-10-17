Dev projede ışık göründü

Ankara
-İzmir
Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Uşak
'ın Eşme
ilçesi ile Manisa
'nın Salihli
ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüneli 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik" dedi.
T-1'in Türkiye'de TBM (Tunnel Boring Machine) tekniği ile yapılan en büyük çaplı tünel olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "3 bin 47 metre uzunluğundaki tünel, üst katında demiryolu hattı, alt katında da Güvenlik Tüneli olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken, alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecek. Tünelin kazı çapı 13.77 metre, tünel kaplama betonunun iç çapı da 12.50 metredir. Tünel kazı ve segment montaj imalatına bu yıl 20 Mart'ta başladık. 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık" diye konuştu.
3 SAAT 30 DAKİKAYA İNECEK
Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Hat, Ankara- Polatlı
ile İzmir-Menemen
arasında 508 km. Projemiz; Polatlı- Afyon
/ Afyon- Banaz
/ Banaz- Eşme/ Eşme- Salihli / Salihli- Manisa ve Manisa- Menemen olmak üzere temelde altı kesimden oluşuyor. 5 istasyon ve 4 saydinge sahip olan Ankaraİzmir Hızlı Tren Proje'mizde, 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde, altyapı işlerinin yüzde 42.4'ünü tamamladık. Ankara-İzmir arasındaki tüm kesimler tamamlandığında, Ankara-İzmir arasındaki mesafe, 824 kilometreden, 624 kilometreye düşecek. Seyahat süresi de 14 saatten, 3 saat 30 dakikaya inecek" ifadelerini kullandı.
2022'DE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF
AK Parti hükümetleri döneminde demiryollarına 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren setleri imalatlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022'de milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Trenin tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geleceğiz. Ülkemizdeki demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. Yüksek Hızlı Tren hatları için hedefimiz 8.3 milyon olan yıllık yolcu kullanım sayısını 17 milyona ulaştırmak" dedi.