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Haberler Ekonomi Haberleri 2022 yılı bütçe maratonu başlıyor
Giriş Tarihi: 18.10.2021

2022 yılı bütçe maratonu başlıyor

2022 yılı bütçe maratonu başlıyor
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacak. AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bütçe görüşmeleri, salgın nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak.
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2022 yılı bütçe maratonu başlıyor
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