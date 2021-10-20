BES’te yepyeni bir sayfa açılıyor

Türkiye Bireysel Emeklilik Sistemi
'ni gelişmiş ekonomilerden çok daha sonra keşfetti ancak hızlı ilerliyor. Özellikle bir gelişme var ki, hayatımızı derinden etkileyecek ve dönüştürecek. O da 'bütünleşik BES' diye özetleyebileceğimiz yeni bir sistem. Sayısı sürekli artan sigorta poliçelerini tek çatı altında toplayıp vatandaşa sunacak olan bu yapıyı Garanti BBVA Emeklilik
Genel Müdürü Burak Ali Göçer
ile görüştük. APara Güvenli Hayat Programı
'nda soruları yanıtlayan Göçer, bütünleşik BES tarafında düzenlemelerin devrimsel değişiklikleri hayatımıza sokacağını belirterek şunları söyledi: "Yepyeni bir sayfa açılıyor BES dünyasında. SEDDK
ve Hazine
ve Maliye Bakanlığı
bütünleşik BES üzerinde çalışıyor. 13.5 milyonluk bir taban var. Biz bu tabanın üzerine yepyeni şeyler inşa etmek istiyoruz. Burada amacımız insanlar 56 yaşına kadar kalsın. Hem de kaldıkça kendilerine yarattıkları fayda artsın. Ayrıca tüm bunları tek poliçede yapabilsin. Eğitim sigortası, sağlık, hayat, ferdi kaza sigortası gibi sigortalarla da sunacağımız fayda daha da artacak."
ORTALAMA YAŞ 8
BES'teki bir diğer önemli gelişme de 18 yaş altının sisteme dahil edilmesi. 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girmesinin yolu açılınca, beş ay gibi kısa sürede 79 bin çocuk ebeveynleri tarafından sisteme dahil edildi. En çok 2 yaş grubundakilerin giriş yaptığı görülürken, 5 binin üzerinde de yeni doğan BES aracılığı ile tasarrufa başladı. Ortalama yaşın sekiz olduğunu belirten Göçer, "Sekiz yaşında giren bir kişi devlet katkısını şu şekilde kazanıyor. Üçüncü senesine girince yüzde 15'ini kazanıyorsunuz. Altıncı yıl yüzde 30'unu kazanıyorsunuz. 10 yıla geldiğinizde devlet katkısının yüzde 60'ını almış alıyor. Yani sekiz yaşında sisteme girmiş bir gencimiz 18 yaşında yüzde 60'ını alıyor. 10 binlerce liralık tasarrufa kısa sürede ulaşmak mümkün" dedi.
ŞİMDİDEN YÜZDE 30'U AŞAN FONUMUZ VAR
ÜÇ
senedir BES'te getirilerin yüksek olduğunu da belirten Göçer, "Daha önce de getirilerimiz iyiydi ama yanlış bir algı vardı. Ama son yıllarda daha iyi çünkü insanlar fonlarını değiştirmeye başladılar. Bu yıl iyi giden bir fon varken önümüzdeki yıl başka bir fon daha iyi bir getiri sağlayabilir. Bunu görüyoruz. Örneğin bu sene bizim bir fonumuz şu ana kadar yüzde 30'lara varan bir getiri sağladı bile" dedi.
250 TL'YE 42 BİN TASARRUF
ÖRNEĞIN sekiz yaşında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren bir çocuk aylık 250 TL'lik bir miktarla yıllık net yüzde 3 reel getiri sağlaması halinde 18 yaşına geldiğinde 10 yıllık süreçte ortalama 42 bin 574 TL'lik bir tasarruf miktarına ulaşıyor. Aynı çocuk sistemde 8 yaşında girip 56 yaşını doldurduğu anda birikim tutarı 437 bin 863 TL oluyor.