TÜGİK üyeleri GÜNSEL’i test etti

GÜNSEL'in ilk modeli B9 test edildi. Test sürüşünün ardından GÜNSEL'in Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan üretim tesislerini de gezen TÜGİK üyeleri, aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ekibin yaş ortalaması sadece 28. GÜNSEL, enerjisini ve dinamizmini gençlikten alan bir girişim. Seri üretim çalışmalarına son güç devam edilmektedir. Bu dönemde desteklerini ve ilgilerini bizlerle paylaşan TÜGİK'in değerli üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL B9'un performansını çok beğendiğini belirterek, "Dünya tarafından bu kadar yalnız bırakılan bir ülkede, idealist bir ailenin geleceğin otomobilini üretme hayalini gerçeğe dönüştürdüğüne tanık oldum. KKTC kendi kabuğunu kendisi kırıyor ve girişimci ruhunu fırsata dönüştürüyor" diye konuştu.

GÜNSEL'in KKTC ekonomisinde çok önemli bir rol oynayacağını kaydeden Erhan Özmen, "Bu başarıda emeği geçen Yakın Doğu Ailesini tebrik ediyorum. Günsel Ailesi, başka ülkelere gidip yatırımlarını daha farklı şartlar altında yapmak yerine, bütün güçlüklere rağmen, ülkesinde kalıp kocaman bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin Kuzey Kıbrıs'a ileride neler katacağını görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.