Elektrikli dönüşümde anahtar filolar

Dünyanın
en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan
, 26'ıncı Birleşmiş Milletler
(BM) İklim Konferansı COP26 öncesi "Kurumsal filolar iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebilir?" isimli bir rapor yayınladı. Rapora göre, şu anda Avrupa
'da satılan tüm yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 60'ını şirket araçları oluşturuyor. Şirket araçları hususi araçlara göre 2.25 kat daha fazla yol kat ediyor. YÜZDE 96'SI DIZEL VE BENZINLI
Ayrıca, 2019'daki yeni şirket araç kayıtlarının yüzde 96'sı benzinli ve dizel yakıtlı araçlardan meydana geliyor. Rapor, kurumsal filoların iklim değişikliğine ciddi katkılarda bulabileceğine ve çözümün önemli bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor.
17 ülkede benzinli ve dizel araç satışı yasaklanıyor
17 ülke 2050'ye kadar içten yanmalı araç satışını yasaklıyor.
2030'da 145 milyon adet elektrikli aracın yollarda olması bekleniyor.
2020'de küresel elektrikli araç satışları, pandeminin toplam araç satışlarını yüzde 6 düşürmesine rağmen yüzde 41 artarak 3 milyona ulaştı.
Elektrikli araçların pazar payı yüzde 4.6.
Bugün yollarda 10 milyon elektrikli araç var.