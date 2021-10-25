Uludağ’da sezon telaşı

Türkiye
'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ
'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi
'nin en yüksek noktasında bulunuyor. Bursa
kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan ve 1961 yılında milli park ilan edilen alandaki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüzlerce virajın bulunduğu, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı yollarda genişletme ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirirken, Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürlüğü ekipleri de hattaki bakım çalışmalarını tamamladı. Turizmciler, geçen ay yağan kısa süreli karla, normalde aralık ayı olan sezon başlangıcının erkene çekilmesine ilişkin beklenti ve umutlarını artırırken bölgedeki tesisler, bu sezon da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek. AA
ARAP TURİSTLER ÇOĞUNLUKTA
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, turizmciler ve otelciler olarak erken kar yağışı umuduyla hazırlıklara başladıklarını anlattı. Murat Saraçoğlu, "Bu sene kar yağışı erken olursa sezonu en azından uzatmış olacağız, yerli ve yabancı turistlerin erken gelmesini sağlayacağız" dedi. İşletmeci Ekrem Acar
da "Artık Uludağ'a karın yağmasını ve turistlerin gelmesini bekliyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden
fazla turist ağırlıyoruz" diye konuştu.