Bakan Muş’tan Akşener’e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükmüşsünüz, biz düzeltelim

BİR DE EKLEME YAPALIM

Bir de ekleme yapalım; 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.