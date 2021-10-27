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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Muş'tan Akşener'e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükmüşsünüz, biz düzeltelim
Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:41 Son Güncelleme: 27.10.2021 15:43

Bakan Muş'tan Akşener'e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükmüşsünüz, biz düzeltelim

DHA
Bakan Muş’tan Akşener’e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükmüşsünüz, biz düzeltelim

Ticaet Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ihracatının yüzde 9,8 arttığını belirtti. Son 50 yılın en düşük ihracat artışının, geçen 10 yılda gerçekleştiğini iddia eden Meral Akşener'e sosyal meyda üzerindenyanıt veren Bakan Muş, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim; 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. " dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Meral Akşener'e ihracat yanıtı geldi. Son 50 yılın en düşük ihracat artışının, geçen 10 yılda gerçekleştiğini öne süren Meral Akşener'e yanıt veren Bakan Muş, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim" diyerek rakamları paylaştı.

"SAYIN AKŞENER RAKAMLARI EĞİP BÜKMÜŞ"

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim; 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz; ama hakikati asla."

BİR DE EKLEME YAPALIM

Bir de ekleme yapalım; 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş'tan Akşener'e ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükmüşsünüz, biz düzeltelim
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