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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:33 Son Güncelleme: 28.10.2021 14:34

Sabancı’dan iş dünyasına örnek proje! 29 Ekim’de tarihi seferberlik

Sabancı’dan iş dünyasına örnek proje! 29 Ekim’de tarihi seferberlik

Sabancı Holding 29 Ekim ve 10 Kasım için bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza attı! Toplamda 60 bin çalışan ve Sabancı gönüllüsü ile beraber orman yangınlarında hasar gören ülke doğasını onarmak adına başlatılan projede İstanbul, Adana, Ankara, Kocaeli, Antalya, Aksaray, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Bursa’da fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği Sabancı Topluluğu şirketleri ve Sabancı Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek.

Alıştığımız duygusal bir video ile özel gün kutlama klasiğini bir kenara bırakıp, taşın altına elini koyan ve ülkenin doğası, geleceği için böylesine anlamlı bir hareket başlatan Sabancı Holding, iş dünyasına örnek olması gereken bir projeye imzasını atmış oldu.

Sosyal medya kanalları üzerinden aşağıdaki video ile projenin duyurusunu yapan Sabancı Holding'e birçok destek ve tebrik mesajı da geldi. İnsanlar arasında oldukça beğenilen ve konuşulan projeye bir destek de Haluk Levent'ten geldi, Haluk Levent paylaşımı ile Sabancı Holding'in projesine destek verirken onları tebrik etmeyi de es geçmedi, kendi kişisel hesaplarından yaptığı paylaşım ile çalışmaya destek veren Haluk Levent, Sabancı Holding'i tebrik etti.

Toplamda 10 şehirde 60 bin gönüllü ile başlayan proje, 10 Kasım'a kadar devam edecek ve 10 Kasım'da Sabancı Holding bu büyük ve anlamlı projeyi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ederek projeye noktayı koyacak. Böylesine anamlı bir iş yaparak hem ülkemizin geleceğine katkı veren hem de iş dünyasına örnek olacak bir hareket başlatan Sabancı herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Projenin ilerleyen yıllarda ve özel günlerde birçok farklı şirkete örnek olmasını umut ediyor ve böylesine anlamlı projelerle özel günlerimizin daha da anlamlı olmasını diliyoruz.

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Sabancı’dan iş dünyasına örnek proje! 29 Ekim’de tarihi seferberlik
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