Kiralama sektörü 134 milyar $’a koşuyor

Kiralama
sektörü hızla büyüyor. Otomobil fiyatlarındaki artış, kısa süreli ihtiyaçlar için kiralama seçeneğine yönlendiriyor. Kullanıcılara birçok avantaj sağlayan paylaşımlı araç seçeneği, karantina ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması, aşılamanın yaygınlaşması ile her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Bugün 98.14 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sektörün 2027'e kadar yıllık yüzde 4.6 büyüme ile 134.45 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.
2021'DE TALEP ARTTI
Sektörün 2021'de önemli oranda talep gördüğüne dikkat çeken Miniyol. com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik
, "Bu talebe çok farklı dinamikler etki etti. Örneğin yaz döneminde kişiler tatile giderken toplu ulaşım araçları yerine kişisel araçları tercih ederken, alternatif tatil arayışa girenler ise çadırlı araç veya karavan
kiralama seçeneğine yöneldi. Bu gibi etmenler sektörün farklı kategorilerde büyümesini sağladı. İş, eğlence ve seyahat endüstrisindeki değişimler, dijitalleşmenin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda kiralama sektörü daha çok ön plana çıkaracak" dedi.