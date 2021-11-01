Giriş Tarihi: 1.11.2021

Kiralama sektörü 134 milyar $’a koşuyor

Bugün 98.14 milyar dolarlık büyüklüğe sahip kiralama sektörünün 2027’ye kadar yıllık yüzde 4.6 büyümeyle 134.45 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor