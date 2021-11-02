Tüm ürünlerde gübre desteği yüzde 100 arttı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre desteklerini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için yüzde 25, 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini açıkladı. Üreticinin ve tüketicinin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının piyasaları derinden etkilediğini vurguladı. Pakdemirli, tarımsal ürünlerde ve girdilerde küresel bazda çok büyük artışlar olduğuna işaret ederek, uluslararası boyutta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.Bu amaçla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25 artırarak ödeyeceklerini bildiren Pakdemirli, şunları söyledi: "2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıkardık. Üreticilerimiz maliyetlerdeki artıştan endişe etmesin, onlar ekip biçmeye devam etsin." ANKARA