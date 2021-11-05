Akıllı bir dönüşüm yapmamız şart

ZİRVEDE 'Enerjinin Bugünü ve Yarını' panelinde iklim değişikliği, karbon emisyonu ve enerji sektörünün geleceği konuşuldu. Türkiye'de ve dünyada her alanda bakış açısının 'iklim odaklı' olması gerektiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar
, karbon nötr hale gelirken bunu 'akıllı bir dönüşümle' yapmak gerektiğini vurguladı. Bayraktar, "Akıllı dönüşümün altında rasyonel ve esnek bir model ile hareket etmeliyiz" dedi. Enerji dönüşümünün 150-200 yıllık bir fosil yakıt ağırlıklı bir iktisadi sistemin bir günde sıfır emisyona dönüşmesinin mümkün olmadığını da ekleyen Bayraktar, "Piyasaya şu sinyali veriyoruz. Kömür, doğalgaz ve petrol olmayacak ileride. Yatırımcının ve uluslararası finans kurumlarının finanse de etmeyeceği bir yapıya giriyoruz. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Dükkanı kapatıyoruz tasfiye nedeniyle satışlar var. Kömürden çıkıyoruz ama o zaman bugünkü yükselen fiyatları nasıl izah edeceğiz. Burada arzla talep arasında ciddi bir dengesizlik ulaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye Sigorta
Genel Müdürü Atilla Benli
, enerjinin stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Bu kadar önemli bir sektörün risk yönetimi de çok önemli. Dünyada şu anda enerjide hangi sigorta ürünü varsa Türkiye'de de var. Türkiye Sigorta olarak bu alana özel birim kurduk. 65 milyar TL'lik yangın ve doğal afet ile 20 milyar TL'lik mühendislik teminat rakamına ulaştık. Penetrasyon oranı yüzde 70. Diğer sektörlere göre iyi ama bu rakamın yüzde 100'lere çıkarması lazım" şeklinde konuştu. SOCAR Türkiye
CEO'su Zaur
Gahramanov, doğal gaz tarafında bağımsızlık ve arz güvenliği sorunu kalmadığını belirterek, "Geçiş döneminin akıllı bir şekilde olması gerekir. Biz Star Rafinerisi
'ne 7 milyar dolar yatırım yaptık. 2030-2035'e yönelik artık geleceğin alternatif yakıtlarına doğru dönüşeceğiz" dedi. SOCAR
'ın çevre konusunda yatırımlarına değinen Gahramanov, "Dünyada 106 firma arasında sekizinci sıradayız. 20 bin ton karbon emisyonu azalttık ve aynı zamanda 406 bin ton da su tasarrufu sağladık" dedi. Shell Türkiye
Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye ve dünyada enerji piyasasında çok çalkantılı bir sürece girildiğini belirtti ve ekledi, "Geçen ay yurtdışına gittim bir litre dizel 1.8 euro. Bunun yarısı da vergi. Türkiye'de ciddi fedakarlıklar yapılıyor. Ama yine de bu fiyat artışlarını hissetmememiz mümkün değil. Net sıfır emisyona giderken enerji firmaların da atması gereken adımlar var. Biz kendi emisyonumuzu 2030'da yarıya indirmiş olacağız. 2050'de ise tamamen sıfırlayacağız" dedi.
MUAZZAM BİR HEDEF
DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Yardımcısı Ahmet Taha Yıldız da Türkiye'nin enerji üretiminde ciddi yol aldığını dile getirerek, "Türkiye için bundan sonraki aşamada teknolojinin üretilmesi ve oluşan kurumsal kapasitenin ihraç olacağını düşünüyoruz. Türkiye bu anlamda kendini çok geliştirdi ve ihraç edilebilir hale geldi" diye konuştu. Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Ak, karbon nötr ve yeşil enerjiye geçiş için belirlenen 2050 yılının aslında yarından da yakın bir süreç olduğunu belirterek, "Hidrojen yakıtları karbon nötre geçmek için çok önemli. Biz elektrikli araçları hayal ediyoruz, ama bunun yanı sıra hidrojen yakıtlarda da bir değişim süreci içinde olunacağını düşünüyoruz. TOGG'un eklenmesiyle biz Türkiye'nin de bu yolda daha hızlı hareket edeceğimize inanıyoruz" dedi.