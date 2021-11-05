Yapılar çevreye uyumlu olmalı

SABAH
Gazetesi yazarı Feride Cem
'in moderatörlüğünde düzenlenen 'Çevre Dostu Şehirler Paneli'ne katılan Biotrend Enerji Yönetim kurulu Üyesi Salih Tuncer
Mutlucan, şirket olarak temiz enerji üretimi yaptıklarını söyledi. Mutlucan, entegre katı atık yönetimi sistemleri ile çöpleri ayrıştırıp işlediklerini ve bu kapsamda üretilen enerji ile cari açığa da katkıda bulunduklarını söyledi. Mutlucan, önce bölgesel genişlemeyi sağladıklarını belirterek daha sonra ise küresel bir marka olmak istediklerini belirtti.
MARTI 21 ŞEHİRDE
Martı İleri Teknoloji Kurucusu Oğuz Alper Öktem de bir teknoloji startupı olduklarını dile getirerek İstanbul
trafiğini çözmek ve insanların hayatına katkıda bulunmak için faaliyete geçtiklerini kaydetti. Öktem, gelecekte Martı'nın farklı taşıma araçlarına da dönüşeceğini ifade ederek şu anda 10 Türk vatandaşından birinin cep telefonunda Martı'nın bulunduğunu kaydetti ve 21-22 şehinden 35-40 şehire ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı. Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel
ise inşaat sektörünün dünyadaki hem doğal kaynakları hem de enerjiyi en çok tüketen sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Bir yapı ortaya koyuyorsak bunun elbette çevreye uyumlu olmasını düşünmek durumundayız, kullanıcılara uygun olması lazım. Farklı amaçlar için kullanımlarla hayatımıza entegre edilemesi lazım. Hem beyin hem malzeme gücünün mümkün olduğu kadar yakın yerlerden sağlanması lazım" dedi.