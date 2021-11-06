Kuzey Marmara’nın yıllık tasarrufu 3.5 milyar TL

Kuzey Marmara Otoyolu
Ana Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını belirterek, "Tüm uygulamaların yanı sıra birçok farklı akıllı ulaşım sistemi elemanlarıyla trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Kazaların minimum düzeye düşürülmesi sağlandı" dedi.
FİBER OPTİK ALTYAPI
Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 518 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 518 milyon lira tasarruf sağlandığını kaydederek, karbon emisyonunun 198 bin ton azaltıldığını, hava kirliliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunulduğunu bildirdi. Otoyolun tamamında 3.2 milyon metre fiber optik kablo altyapısı bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Otoyolda, 134 adet değişken mesaj işareti, 3 bin 46 adet kamera, 36 adet meteoroloji ölçüm istasyonu, 275 acil telefon altyapısıyla ücret toplama, olay algılama, trafik güvenliği, iletişim ve haberleşme ağı altyapısı bulunmaktadır. Tüm bu altyapının yönetimi 53 bin 300 metrekare saha üzerine kurulu bu Ana Kontrol Merkezi yerleşkesinde; 24 saat çalışma sistemiyle 148 personel aracılığıyla gerçekleşmektedir" dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu, entegre edilen akıllı ulaşım sistemleri sayesinde otoyol güzergahı boyunca kurulan tüm kameraların 24 saat takip edildiğini ve yönlendirildiğini sözlerine ekledi.
AKILLI YOL
Garipçe
'de konuşlandırılan
ana kontrol
merkezinde
idari birimlerin
yanında, Kuzey
Marmara Otoyolu'nu
42 ekrandan
7/24 yolların
güvenliğini
kontrol eden bir
trafik kontrol
merkezi de yer
alıyor. Akıllı trafik
sistemleri
uzaktan kumanda
ediliyor. Olay
algılama özellikli
kameraların
gerçekleşen
olayı algılamasıyla
tetiklenecek
senaryolar
da hizmete alındı.
Otoyola dair
ulaşım bilgileri,
ödeme sistemleri,
kontrol
noktaları ve
takip süreçlerinin
depolandığı
bir veri merkezi
de bulunuyor.