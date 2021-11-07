500 milyon $’lık tesisle 1 milyar $’lık ithalat önlenecek

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen güçlü mücadelenin ardından bölgede yatırım hamleleri ardı ardına gelmeye başladı. Terörden arındırılan bölgedeki sahalarda yapılan arama çalışmalarında bulunan çinko, demir, bakır gibi madenler ekonomiye kazandırılırken bu alanda yapılan yatırımlarla da ithalatın önüne geçilecek. Bu kapsamda son yatırım hamlesi Siirt
'ten geldi. Türkiye
'nin ihtiyacı olan yıllık 250 bin ton çinko ithalatını önlemek amacıyla Lineer Metal A.Ş. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi
'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan çinko tesis yatırımında sona gelindi. Üç etaptan oluşan ve ilk etabı 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 20 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Kalan etapları 2023'e kadar tamamlanacak olan tesisin toplam yatırımı 500 milyon doları bulacak.
7 BİN 500 KİŞİLIK İSTİHDAM
Otomotiv, demir-çelik, beyaz eşya sektörlerinde kullanılan ve yıllık 250 bin ton ithal edilen çinko, ortalama 1 milyar dolarlık cari açığa neden oluyor. Bu kapsamda stratejik bir öneme sahip olan tesis, ülke ekonomisine güçlü bir katkı sunuyor. Öyle ki Siirt, Şırnak
ve Hakkari
bölgesindeki maden sahalarında bulunan çinko madeninin işleneceği tesisle ilk etapta ithalatın yüzde 40'ı engellenerek, 400 milyon dolarlık açık önlenecek. Tesisin tüm etapları tamamlandığında ithalatı sonlandıracak. Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari ve Şırnak'taki madenlerde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak olan tesis, 2023'te 7.500 kişiye iş imkânı sunacak.
İKİ FABRİKA DAHA YAPILACAK
Bölgenin terörden arınmasıyla birlikte yatırımların hayat bulmaya başladığını belirten Lineer Metal A.Ş. Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay
, bu yatırımın stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin şu anda yıllık tükettiği 250 bin ton çinkonun hepsini ithal ettiğini dile getiren Aktay, "Tesisimiz ilk etapta 90 bin tonluk üretimle Türkiye'nin çinkodaki ithalatını yüzde 40 azaltacak. Zamanla kapasiteyi artırarak yatırım tutarını 500 milyon dolara, ürettiğimiz çinkoyu da 250 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Çinko ile birlikte kurşun madeninin de çıkarıldığını anlatan Aktay, çinko izabe tesisinin açılışının yapıldığı gün aynı girişimin bir sonucu olarak kurşungümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelinin atılacağını vurguladı. Aktay, yatırımın bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımı olduğunu kaydetti.
MADEN YATAKLARI DOĞALGAZ KEŞFİ KADAR ÖNEMLİ
LINEER Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, çinko ve kurşun üretiminin ham maddesinin yüzde 100'ünün Türkiye'den karşılanacağını belirterek, "Bölgede terörün izlerinin silinmesiyle maden arama çalışmaları başlatıldı. Özellikle Hakkari ve Şırnak'ta çinko üretimi için gereken zengin hammadde yatakları keşfedildi" dedi. "Güneydoğu'da keşfedilen maden yatakları Karadeniz'deki doğalgaz keşfi kadar beni heyecanlandırıyor" diyen Baydarman, bölgenin artık terör değil, ülkeyi inşa edecek emeklerle gündeme geldiğini kaydetti. Çinkonun yüzde 90'ının İspanya'dan ithal edildiğini anlatan Baydarman, "Türkiye'de bulunan madenleri ayrıştıracak bir tesis yoktu. Bulunan madenler yurtdışına gönderiliyor, ayrıştırılıp ülkemize geliyordu. Kendi cevherimizi işleyemiyorduk. Bu tesiste cevherimizi işleyerek ülke ekonomisine kazandıracağız. Bu alandaki ithalatı yüzde 100 yerli ve milli yatırımla engelleyeceğiz" diye konuştu.
ARAP YATIRIMCILAR ENERJİ VE MADENE YÖNLENMELİ
TESIS yatırımında Katarlı Şeyh Abdülaziz el- Atiye'nin yüzde 50 ortaklığı bulunuyor. Yatırım ortaklığının Katar tarafı danışmanı İhap Şihe, Türkiye'ye 6 yıldır yatırım yaptıklarını, bugüne kadar gayrimenkul, turizm alanlarında yatırımlarının bulunduğunu söyledi. Arap yatırımcıların bakış açısının değişmesi gerektiğini kaydeden Şihe, "Arap yatırımcıları artık gayrimenkulden ziyade enerji ve maden sektörlerine yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.