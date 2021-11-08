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Giriş Tarihi: 8.11.2021

LPG’li motor Türkiye’ye özel geliştirildi

LPG’li motor Türkiye’ye özel geliştirildi
Honda'nın sedan segmentindeki modeli Civic'in 11'inci nesli Türkiye yollarına çıkıyor. Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan Honda Civic, Türkiye'de ise bugüne kadar toplam 106 bin adet satıldı. İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG'li motor seçeneğiyle satışa sunulan 11'inci nesil Civic'in yıl sonuna kadar 3 bin adet satış hedefi bulunuyor. Benzinli motor seçeneği Elegance ve Executive+ donanımları; LPG'li motor seçeneği ise Premium, Elegance ve Executive+ donanım paketleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Türkiye'ye özel LPG versiyonunun başarısına dikkat çeken Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Kocaeli'nde LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını söyledi. Kılıçer, "Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG'li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. 2022'de satış hedefimiz 13 bin adet. Bunun yüzde 75'ini LPG versiyonu oluşturacak" dedi.

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LPG’li motor Türkiye’ye özel geliştirildi
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