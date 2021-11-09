Jolly yurtdışına açılıyor Hedefte gurbetçiler var

Turizmde 2022 hazırlıkları başladı. Gelecek yıl özellikle aşılanmanın etkisiyle yurtdışından büyük bir talep bekleniyor. Tur operatörleri yerli turist için kolları sıvadı. Jolly
, erken rezervasyon kampanyasını dün başlattı. Yüzde 50'ye varan oranlarda indirimin yapılacağı kampanyada, tatilin 4'te birini ödeyip, kalan tutarı son üç günde tamamlama, üç gün öncesine kadar hiçbir koşul belirtmeksizin iptal ve iade hakkı gibi avantajlar sunulacak. 2022'de 35'inci yılını kutlayacak olan şirket, aynı zamanda markasını yurtdışına da açarak in-coming (yurtdışından turist getirme) yapacak. 1 Ocak itibarıyla yurtdışında yaşayan Türkleri Türkiye
'ye getirmeyi hedefleyen Jolly, 26 şehirde düzenlediği kültür turları ile onlara ana vatanı gezdirecek.
CİRODA % 80 BÜYÜDÜK
Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
, "Pandemi etkisinde geçen 2021'de tüm zorluklara rağmen ciroda yüzde 80, kişi sayısında ise yüzde 30 büyüme yakaladık" dedi. Bu oranların 2022 için kendilerine cesaret verdiğini anlatan Vardar, "35'inci yaşımızı kutlayacağımız 2022 için kontratları bitirdik ve bugün (dün) itibarıyla erken rezervasyon satışını başlattık. Bu yıl fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daha yüksek olacak. Bu sene erken rezervasyon indirimleri bazı otellerde mayıs bazılarında nisanda bitecek ve sezon fiyatları başlayacak. O nedenle erken rezervasyon her yıl olduğundan daha büyük önem taşıyor. Sadece fiyat değil istenilen otelde yer bulmak için de çok önemli" diye konuştu.
% 10'U GURBETÇİ
Jolly CEO'su Mert Vardar
da, 1 Ocak'ta markalarını yurtdışına taşıyacaklarını belirterek, "Yurtdışında yaşayan Türkleri ülkemize getirerek kültür turlarıyla gezdirmek istiyoruz. Hamburg
'da yaşayıp hiç Kapadokya
'yı görmemiş olan Türkler var. Ya da Berlin
'de yaşıyor ama Pamukkale
'yi bilmiyor. Onlara ülkelerinin güzelliklerini gezdireceğiz. Bu operasyonla 2022'de yurt içinde hizmet vereceğimiz misafirlerin yüzde 10'unun yurt dışında yaşayan gurbetçilerden oluşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. In-coming operasyonunun online tabanlı olacağını anlatan Mert Vardar, "Yurtdışı partnerlerimizin b2b ve b2c kanallarına verdiğimiz servis bağlantıları ile hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.
DÜNYA SEYAHAT İÇİN VALİZLERİNİ HAZIRLADI
SEKTÖRE dair değerlendirmelerde de bulunan Mete Vardar, tüm dünya ve Türkiye'nin iki yıla yakındır Kovid-19 ile mücadele ettiğini hatırlatarak, "Dünyada aşılanma hareketiyle birlikte salgınla mücadelede hızlı bir yol alındı. Bu dönemde en büyük etkiyi hisseden turizm sektöründe özellikle aşılanmayla birlikte normalleşme eğilimi de başladı. Dünya yeniden seyahat etmek için valizlerini hazırladı" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgi görecek ülkelerden birinin de Türkiye olacağına dikkat çeken Vardar, şunları anlattı: "2021'de Avrupa ve Rusya Haziran ayında açılmıştı. 2022'de tüm dünyadan misafirlere kapılar açılacak. Dolayısıyla yaz sezonunda Türkiye'deki otellerde yer bulmak oldukça güç bir hâl alacak."