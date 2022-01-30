Giriş Tarihi: 31.1.2022

2022’de hedef 250 milyar dolar

İhracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022’de de OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefi için de adım atacağız