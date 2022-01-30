2022’de hedef 250 milyar dolar

2020 yılında pandemiye rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladık. Bu süreçte elde ettiğimiz, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatımızı bir üst lige taşıdık. İhracatçılarımız pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı.
BÜYÜMENİN YARISI İHRACATTAN
Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1.2 puan, ikinci çeyrekte 6.9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6.8 puan oldu. Yılın ilk 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5.1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5.5 puan oldu. Yani yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 11.7'lik büyümenin neredeyse yarısı (yüzde 47'si) ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz.
12 AYIN 11'İNDE TARİHİ ZİRVE
Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefi, ihracatçılarımızın sergilediği üstün performans ile 211 milyar dolara revize edildi. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11'inde aylık ihracat rekorları kırdık.
184 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI
Ocak-Aralık döneminde, 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik, 184 ülkeye ihracatımızı artırdık. Bunların 109'una ihracatta tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Tam 47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Aralık döneminde, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği
'ne ihracatımızı yüzde 34 artırdık. Afrika kıtasına ihracatta yüzde 39, Kuzey Amerika kıtasına ihracatta yüzde 47, Orta
ve Güney Amerika
'ya ihracatta ise tam yüzde 84 artışa imza attık.
20 SEKTÖR REKOR KIRDI
Sektörlerimiz de benzer şekilde her ay ihracatlarını bir adım ileriye taşıyarak, her ay rekorlarını tazeleyerek yılı başarıyla tamamladı. 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı, 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz otomotiv, kimyevi maddeler ve çelik sektörleri oldu. Küresel ölçekte yaşanan çip krizine rağmen otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerimizin ihracatını artırmayı başarması ihracatımızın ve sanayimizin gücünü göstermek adına gerçekten önemli.
ÇITAYI YUKARI TAŞIYORUZ
Başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracata ve ihracatçıya destekleri, Ticaret Bakanlığımızın ve Hükümetimizin özverili çalışmaları ve ihracatçılarımızın üstün gayretleriyle ihracatımız, OVP'de açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde, hatta 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olduk. Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek, ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022 yılında da OVP'deki 2023 hedefi olan 242 milyar doları aşmak. 2022 sadece ihracatta rekor seviyeler yakalamak değil aynı zamanda dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefini yakalamak için de büyük bir adım atacağız.
2021'DE İHRACATIN EN'LERİ
101 bin 38 firma ihracat gerçekleştirdi.
32 bini aşkın firma ihracat ailesine katıldı.
2021 yılında ihracata başlayan firmalar
3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
229 ülkeye ihracat yapıldı.
184 ülkeye ihracat artırıldı.
123 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.
46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi.
78 il ihracatını artırdı.
48 il ihracat rekoru kırdı.
21 il, ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı.
27 sektörün 26'sı ihracatını artırdı.
20 sektör ihracat rekoru kırdı.
23 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.
Türk Lirası ile ihracat yüzde 48 artarak 70.8 milyar TL'ye yükseldi.
Hizmet ihracatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı.