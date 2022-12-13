2023’te 530 milyar TL’lik enerji desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için 2023 yılında 530 milyar liralık doğalgaz ve elektrik desteği verileceğini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, 2022 yılında 276.8 milyar TL olan vergi gelirinden vatandaşlar lehine vazgeçtiklerini kaydetti.ENFLASYON HER GÜN AŞAĞI KAYACAK: Enflasyon küresel etkilerle artmış olup kasımda zirveyi geride bıraktık. Bundan sonra enflasyonun her geçen gün aşağıya doğru kaydığını göreceğiz.Tüketici ve üretici enflasyonunda düşüş devam edecek.VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ KORUNACAK: Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın enflasyona karşı alım güçlerini korumak için gelir ve harcama politikalarını son derece etkin bir şekilde kullanıyoruz.KKM'NİN MALİYETİ AZALIYOR: 2.2 milyon mudiimiz yaklaşık 1.5 trilyon liralık tasarrufunu KKM'de değerlendiriliyor. Ocakekim döneminde KKM'ye bütçeden 91.6 milyar lira harcanırken, kurdaki istikrarla kasım ve aralıkta bütçeden aktarım yapılmadı.530 MİLYARLIK DOĞALGAZ, ELEKTRİK DESTEĞİ: 2024'ten itibaren bütçenin faiz dışı fazla vermesini bekliyoruz. Doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarımıza 2023 yılı bütçesinden öngörülen kaynak 530 milyar TL.EYT'Yİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK: EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacak.