2025’te yatırımın büyümede payı artacak

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, jeopolitik gerilimlerden ticaret savaşlarına, iklim değişikliğinden teknolojideki gelişmelere tüm dinamiklerin global ekonomide yeni riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi. Mahmut Akten, Türkiye'de ekonomi politikalarının etkisiyle tüketimin büyümeye katkısının gerilediğini, net ihracatın katkısının ise arttığını gözlemlediklerini belirterek, bunun sürdürülebilir bir büyüme kompozisyonuna dair olumlu bir sinyal olduğunu söyledi.Akten, 2025'in büyüme kompozisyonunda yatırımın 2024'e göre artmasını beklediklerini vurgulayarak, "Gerek yabancı fon girişleri gerekse de yerleşiklerin ters dolarizasyonu sayesinde Türk lirasında daha dengeli bir görünüm oluştu. Enflasyonda ise beklentilerdeki yüksek seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam etse de reel kurdaki değerlenme ve talepte bir miktar normalleşmeyle enflasyon trendi gerilemeye başladı. Faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl kademeli olarak devam etmesini ve proaktif şekilde enflasyon görünümüne bağlı olarak yönetilmesini bekliyoruz. Gelecek yıl faiz indirimlerinin akran ülkelere kıyasla makul seviyede reel faizi sağlayarak, TL varlıklara olan talebi desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."Gelecek yılın ikinci yarısında, bankacılık sektörü için daha pozitif bir resim beklediklerini dile getiren Akten, şu değerlendirmede bulundu: "Kademeli faiz indirimleri kredi-mevduat makasını ve marjlardaki trendi pozitif etkileyecek. Enflasyondaki seyir ve kredi büyüme sınırlamalarının devamlılığı önümüzdeki dönemin büyüme dinamikleri için belirleyici olacak. Her durumda sektörde 2025 yılında enflasyonun üzerinde bir TL kredi büyümesi göremeyebiliriz. Reel kredi büyümesi için 2026 yılı daha gerçekçi bir tahmin olur. Biz sektör olarak ekonomi yönetiminin çizdiği rotaya uygun olarak ekonomik büyümeye desteğin sürdürülebilirliği perspektifiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Kredi büyüme hızından ve oranlardan ziyade, kredi talebinin yatırıma, istihdama daha fazla dönüşmesi yönünde olması yine önemini koruyacak."Mahmut Akten, artan talebin etkisiyle yabancı para kredi portföyünün yılın 9 ayında yüzde 15 büyüme ile 11.6 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Bu portföyde ihracat, proje finansmanı ve işletme kredilerinde dengeli dağılımını sürdürdük. Müşteri odaklı bilanço yapımızın bir başka göstergesi, TL mevduatlardaki geleneksel liderliğimiz. TL mevduatta özel bankalar arasında liderliğimizi koruduk, hacmimiz 1.1 trilyon liraya ulaştı. Regülasyon hedeflerine paralel şekilde portföyümüzdeki KKM hacmini 150 milyar lira azalttık" ifadelerini kullandı. Bu yılın banka için rekor başarılara imza atılan bir yıl olduğuna işaret eden Akten, finansal başarıda, "Müşteri odaklı büyüme" ve "Bilanço yönetimi" başlıklarının altını çizdi.Akten, Garanti BBVA olarak her koşulda hedeflerinin sermayeyi etkin şekilde kullanarak, güçlü sermaye yapısıyla ekonomiye desteklerini kesintisiz sürdürmek ve tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak olduğunu vurguladı. Hem aktif hem de fonlama tarafında, tabana yaygın ve müşteri kaynaklı büyümeye devam edeceklerini bildiren Akten, "Risk ve getiri odağımızı artırarak katma değeri yüksek bir büyüme hedefliyoruz. Odak alanlarımızda liderliğimizi pekiştireceğiz. Aktif kalitemizi önceliklendirmeye devam edeceğiz. Biz her zaman müşterilerimizle büyüyen bir banka olduk. Bugün Türkiye'de her 2 bankacılık müşterisinden birine hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en geniş kart müşteri tabanına sahibiz" görüşlerini kaydetti.