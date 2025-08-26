2026’da %11+7 2027’de % 5+4

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki maaş zamlarını ve sosyal haklarını belirlemek üzere dün dördüncü kez toplanan hakem kurulu kararını açıkladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısında, hükümetin 2026 yılına ilişkin zam teklifi aynen korundu.

Toplantıda 2027 yılı için ise zam oranlarında güncellemeye gidildi. Buna göre hükümetin zam teklifi, 2027'nin ilk 6 ayı için 1 puan artırıldı. Böylece Hakem Kurulu 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 4 zam kararı aldı. Ayrıca taban aylığa 1.000 lira zam yapılması kararlaştırıldı.

YABANCI DİL TAZMİNATI DA ARTIRILDI

Kurulda genel idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması ve kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.