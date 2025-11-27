2028’de 17 milyon eve yerli gaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün 4 milyon hanenin doğalgazının Karadeniz gazı sayesinde karşılandığını belirterek, "Seneye 2 katına çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılıyor olacağız. Bu aynı zamanda Türkiye'nin özellikle doğal gaz ithalatında çok önemli azalışa gidecek. 15-16 milyar metreküplük doğalgazı kendi imkânlarımıza karşılıyor olacağız" dedi.

PETROL ŞEHRİ OLACAK

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) kasım ayı olağan toplantısına katılan Bakan Bayraktar, Gabar'da yaklaşık 3 bin 600 mühendisin çalıştığını belirterek, "600-700 kilometrelik yol yapmak suretiyle şu an günde 80 bin varil petrol üretiliyor. Bugün itibarıyla yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük. Türkiye'nin yeni bir hikâye daha yazması lazım.

Diyarbakır'da çalışmalara da 4 blokta başladık. Türkiye artık ankonvansiyonel yöntemle, çatlatma yöntemiyle kaya petrolü arayacak. Bu Gabar'dan daha büyük olabilecek potansiyele sahip. Bizim için oyun değiştirici etkisi olabilecek. Başarılı olursak da belki yüzlerce kuyuyla Diyarbakır'ın adeta bir petrol şehrine dönüşeceği sürece doğru giriyoruz" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin Libya, Afrika, Irak, Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'da da çalışmalara devam edeceğini aktardı.

HER YIL 9 BİN MW

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 120 bin megavat hedefine ulaşmak için her yıl en az 8-9 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu gücünü sisteme eklenmesi gerektiğini anlattı. Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 6 bin 700 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldıklarını kasım ve aralıkta bu rakamın 8 bin megavatın üzerine çıkacağını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yenilenebilir enerjiye yaptığınız her yatırım, enerjide dışa bağımlılık, arz güvenliği, talep artışı ve iklim hedeflerinin hepsine hitap ediyor. Enerji verimliliği alanına 8.5 milyar dolar yatırım yaptık ve bunun karşılığında da birincil enerjide yüzde 14 iyileşme sağladık. 2024-2030 dönemi 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda hedefimiz 20 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırımı yapmak ve bu sayede yine yüzde 15'lik enerji tasarrufu ve iyileşme sağlamak."