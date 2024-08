2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi

Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonla mücadelede kararlılık, Türkiye'ye yerel seçimlerin ardından başlayan yabancı ilgisini canlı tutuyor. Kredi notundaki yükseliş, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen hızlı düşüş, dünya devi fonların ve yatırım bankalarının Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi. Avrupa'nın en önde gelen varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıkladı. Dünya devi yatırım bankası Bank of America (BofA) ise yeni paylaştığı raporda, Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğuna vurgu yaptı.2.3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor. Bu hamle, Amundi'nin Türkiye pazarına olan güvenini ve bölgedeki büyüme potansiyeline olan inancını gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi ekibi gerek siyasi gerekse piyasa kaynaklı baskıları oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı. Amundi, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayıyor.Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan haftalık verilere göre, tahvil-bono piyasasına yabancı girişinin hızlandığı dikkat çekti. Yabancılar, 19-26 Temmuz haftasında, tahvil-bono piyasasında ise 1 milyar 360 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 22 Mart'tan bu yana yabancının tahvil-bonodaki net alımı 11.2 milyar dolara ulaştı.Ekonomiyönetiminin kademeli olarak sonlandırmayı planladığı kur korumalı mevduata (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi. Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak. Öte yandan BDDK verilerine göre KKM, 19-26 Temmuz haftasında 49 milyar lira azalarak 1 trilyon 832 milyara indi. KKM'de son 3 haftadaki düşüş 160 milyara ulaştı. KKM'de 18 Ağustos 2023'teki 3.4 trilyon liralık tarihi zirveden bu yana 49 haftadır kesintisiz düşüş yaşanıyor. 18 Ağustos 2023'ten 26 Temmuz 2024'e kadar düşüş 1 trilyon 576 milyar liraya ulaştı.BANK of America (BofA) küresel ekonomik temaları ve bunların dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz ettiği "Global Ekonomik Görünüm" isimli raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye'nin ekonomik durumu ve gelecekteki beklentileri olumlu seyrediyor. BofA raporuna göre ortodoks politikalara dönüş, Türkiye'nin ekonomik hikâyesini gelişmekte olan piyasalar arasında öne çıkarırken, Türk ekonomisini de küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Türkiye, küresel korumacılığın artmasından diğer gelişmekte olan piyasalara göre daha az etkilediğine vurgu yapılan raporda, ABD'nin Türkiye'nin ihracatının sadece yüzde 6'sını oluşturduğuna dikkat çekildi. BofA'ya göre bu oranın düşüklüğü, Türkiye ekonomisinin Washington'ın korumacı politikalarından daha az etkilenmesine neden olacak. Bank of America'nın analizine göre Türkiye, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir duruş sergilerken, ekonomik istikrar ve büyüme hedeflerine ulaşmada kararlı adımlar atmaya devam ediyor.