2.5 milyon vatandaşın elektriği Yusufeli’nden

Türkiye'nin mühendislik gücünün simge yapılarından Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık ortalama 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimiyle yaklaşık 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiği ifade edildi. Söz konusu dönüşümde, hidroelektrik santrallerin temel bir rol üstlendiği vurgulandı. Paylaşımda, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu, bu oranın neredeyse yarısının ise yaklaşık 33 bin megavatlık kapasiteyle hidroelektrik santrallere ait olduğu bilgisi yer aldı.Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli HES, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle beton kemer barajlar kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında devreye alınan Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretiyor. Bu üretim miktarıyla yaklaşık 650 bin konutta yaşayan ortalama 2.5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Tesisin bu üretim kapasitesi aynı zamanda Türkiye'nin toplam hidroelektrik üretiminin yüzde 2.5'ine denk geliyor.