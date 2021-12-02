25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’i peşin ödenecek

ANTALYA Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve kiralanması amacıyla yapılan ihalede en yüksek teklifi veren TAV Havalimanları A.Ş.-Fraport AG
iş ortaklığı kira bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhalede Türkiye'nin kazancı KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon euro. İhale Türkiye için önemli bir kazanım. İki talipli yarıştı. En yüksek teklifi 7 milyar 250 milyon euroyla TAV Havalimanları A.Ş.-Fraport AG iş ortaklığı verdi. KDV dahil 25 yıllık 8 milyar 555 milyon euro kira ödenecek. Bunun yüzde 25'i (KDV ile 2 milyar 138 milyon euro) peşin verilecek. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsıyor" dedi.
765.2 MİLYON EURO YATIRIM
TAV Havalimanları AŞ
-Fraport AG iş ortaklığının 765 milyon 252 bin 109 euroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu da vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Proje, İç Hatlar
ve 2. Dış Hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. Dış Hatlar Terminali ve Genel Havacılık Terminali, VIP Terminali
ve Devlet Konukevi
yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay." ANKARA