250 binlik satın almaya aracılık etti

TASARRUF finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, ekim ayı itibarıyla finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 bine çıkararak sektörde bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket oldu. 2023 yılı için hedeflediği 250 bin teslimat rakamını ekim ayı itibarıyla gerçekleştiren firmanın özkaynak rakamı da 2023 yılının ilk yarısında 3.6 milyar TL'ye ulaştı. Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan, "Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi. Çalışkan, Türkiye'de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.