Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 250 binlik satın almaya aracılık etti
Giriş Tarihi: 29.11.2023

250 binlik satın almaya aracılık etti

250 binlik satın almaya aracılık etti
TASARRUF finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, ekim ayı itibarıyla finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 bine çıkararak sektörde bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket oldu. 2023 yılı için hedeflediği 250 bin teslimat rakamını ekim ayı itibarıyla gerçekleştiren firmanın özkaynak rakamı da 2023 yılının ilk yarısında 3.6 milyar TL'ye ulaştı. Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan, "Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi. Çalışkan, Türkiye'de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
250 binlik satın almaya aracılık etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA