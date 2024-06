2.6 milyon kurban kesildi

Yarın bitecek olan Kurban Bayramı'nda 2.6 milyon adet kurbanlık satışı gerçekleşti. Bu yıl 2.5 milyon küçükbaş, 800 bin de büyükbaş kurbanlık pazara indi. Resmi rakamlar henüz açıklanmasa da sahadan edinilen bilgilere göre talep önceki yıllara göre yüzde 20 düştü. Pazarda, 2 milyon küçükbaş, 650 bin de büyükbaş kurbanlık satışı gerçekleşti.Talepteki düşüş özellikle arife günü fiyatları da yüzde 30'a yakın geriye çekti. Bayram haftasına kadar canlı kilogram fiyatı 280 ila 320 TL arasında olan büyükbaş hayvanın fiyatı arifeden 1-2 gün önce 200- 220 TL'ye kadar geriledi. Canlı kilogram fiyatı 250 TL arasında olan küçükbaş fiyatı ise 180-200 liraya düştü. Hal böyle olunca hayvan pazarlarında satış hızlandı. Sahaya inen 2.5 milyon küçükbaşın 2 milyonu, 800 bin büyükbaşın da 650 bini satıldı.Kurbanlık satışının ardından Türkiye geneli mezbahanelerde yoğunluk yaşandı. Yoğun mesai nedeniyle kasaplar ilave personel aldı. Bu dönemde bir kasabın yevmiyesi günlük 10 bin ila 30 bin TL arasında değişirken, mesainin hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.Hali hazırda devam eden et işlemede küçükbaş hayvanın kesim ve işlemesi için fiyatlar illere ve bölgesine göre 1.000 ila 2.000 TL arasında değişiyor. Büyükbaş hayvanda kesim için 5 bin TL talep edilirken, hayvanın işlenmesi için iki ayrı fiyat sunuluyor. Buna göre kasaplar kıymanın kilogramını 15 TL'den çekiyor. Eğer büyükbaş hayvanın kuşbaşı, antrikot ve kıyma olarak işlenmesi talep edildiyse burada kilogram fiyatı 30 liraya çıkıyor.Türk deri sektörü, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle elde edilecek derilerin sektöre kazandırılmasını hedefliyor. Bayramda kesilen kurbanlıklar deri sektörüne de nefes aldırıyor. Bu yıl kesilen yaklaşık 650 bin büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvan derisinin deri sektörüne kazandırılarak ekonomiye 325 milyon TL'lik katkı sağlaması öngörülüyor.Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, bu yıl enflasyon nedeniyle kurbanlık satışlarında ciddi bir düşüş beklediklerini belirterek, "İlk açıklanan canlı hayvan kilogram fiyatı vatandaşlarımıza biraz yüksek geldi. Besici de pazara indirdiği hayvanını geri götürmek istemediği için arifeden 1-2 gün önce fiyatları yüzde 30 düşürdü. Bu durum piyasayı canlandırdı. Pazara inen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı" dedi. Pazara inen hayvanın hiçbir zaman yüzde 100'ünün satılmadığına dikkati çeken Yücesan, o nedenle bu rakamları olumlu bulduklarına kaydetti. Tarım Bakanlığı'nın İl Tarım Müdürlükleri ile son 5 yıldır kesim yeri ve mezbahane sayısını artırdığını vurgulayan Yücesan, "İstanbul'da ruhsatlı kurban kesin yeri sayısı 5 yıl önce 40-50 iken şimdi bu sayı 950'ye çıktı. Hal böyle olunca hem daha steril hem de daha profesyonel kurban kesimi gerçekleşmeye başladı. Önceki yıllarda çokca duyduğumuz 'hayvan kaçtı, vatandaş elini kesti' gibi sorunlar artık daha aza iniyor. Vatandaşlarımız da daha sağlıklı ortamda kurban kesimi ibadetlerini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, her Kurban Bayramı'nda sektörün çok yoğun bir mesai içine girdiğini söyledi. Yalçındağ, "Bayramın birinci günü mesaimiz başladı. Bu dönem yoğun geçiyor. O nedenle emekliye ayrılmış kasaplarımızı da çağırıyoruz. İlave personel alıyoruz. Yoğunluk bu hafta sonuna kadar devam edecek" dedi. Küçükbaşın bayramda 1.000 TL'ye işlendiğini anlatan Yalçındağ, "Büyükbaş hayvanda sadece kıyma istenirse kilogramı 15 TL. Ancak kuşbaşı, antrikot vs gibi işlenmesi talep ediliyorsa o zaman kilogram fiyatı 30 TL" şeklinde konuştu.Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, bu sene 11 milyon büyükbaş derisi ve yaklaşık 50 milyon adet de küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Türkiye'de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı'nda gerçekleşiyor. Kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların derilerini sektörümüze kazandırarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu deriler, nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, ceket haline getiriliyor. Ham deriden bitmiş ürüne 10 katı kadar bir değer katıyor" dedi.