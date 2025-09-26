29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılıyor

TÜRKİYE'NİN yerli elektrikli
otomobil markası
Togg, SUV
modeli T10X ve
sedan modeli
T10F'i 29
Eylül'de Almanya'da ön siparişe açacak.
Ön siparişler, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü
saat 10.00'dan itibaren şirketin dijital mobilite
platformu Trumore üzerinden alınmaya
başlanacak. İlk etapta, 2025 yılı içinde teslim
edilmek üzere T10X ve T10F'in V2 RWD
Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak.
Bu kapsamda toplam 1000 araç için ön
sipariş açılacak, bunlardan 600'ü yıl sonuna
kadar kullanıcılarına teslim edilecek. Kullanıcılar
ön sipariş için bin euro ödeyecek.