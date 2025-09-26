29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılıyor

TÜRKİYE'NİN yerli elektrikliotomobil markasıTogg, SUVmodeli T10X vesedan modeliT10F'i 29Eylül'de Almanya'da ön siparişe açacak.Ön siparişler, 29 Eylül 2025 Pazartesi günüsaat 10.00'dan itibaren şirketin dijital mobiliteplatformu Trumore üzerinden alınmayabaşlanacak. İlk etapta, 2025 yılı içinde teslimedilmek üzere T10X ve T10F'in V2 RWDUzun Menzil versiyonları satışa sunulacak.Bu kapsamda toplam 1000 araç için önsipariş açılacak, bunlardan 600'ü yıl sonunakadar kullanıcılarına teslim edilecek. Kullanıcılarön sipariş için bin euro ödeyecek.