29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılıyor

TÜRKİYE'NİN yerli elektrikli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'i 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açacak. Ön siparişler, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren şirketin dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınmaya başlanacak. İlk etapta, 2025 yılı içinde teslim edilmek üzere T10X ve T10F'in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak. Bu kapsamda toplam 1000 araç için ön sipariş açılacak, bunlardan 600'ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek. Kullanıcılar ön sipariş için bin euro ödeyecek.
