Bugün, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü! Fethin yıldönümü nedeniyle, yurdun pek çok yerinde etkinlikler yapılacak. Özellikle İstanbul'da yoğun şekilde yapılacak olan etkinlikler öncesi vatandaşlar, 'Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray ve Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi'? sorularına yanıt arıyor. İstanbul, 29 Mayıs 1453 yılında, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından alınmıştı. Peki, 29 Mayıs'ta bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2022 İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs bedava mı, ücretsiz mi? İşte yanıtı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu ve merak edilenleri yanıtladı.
İşte 29 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı…
İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.
İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.
Türkiye İstanbul'un fethinin 569'uncu yılını kutlamaya hazırlanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu bugüne özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.